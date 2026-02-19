ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Брижит Макрон посети Гробницата на Хумаюн в Индия

2100
Френската първа дама Брижит Макрон СНИМКА: Х/@SprinterFamily

Съпругата на френския президент Еманюел Макрон – Брижит Макрон, посети днес в Делхи Гробницата на Хумаюн, включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Гробницата - мавзолей на моголския владетел Хумаюн от XVI век, е разположена в идиличен парк и се счита за архитектурен модел за Тадж Махал.

Посещението на първата дама на Франция е извън рамките на Срещата на върха, посветена на изкуствения интелект (ИИ) в индийската столица.

Съпругата на френския държавен глава бе придружена от делегация и обградена от журналисти и любопитни туристи. Една жена се приближила към Бриджит Макрон и шеговито я попитала какво прави там и какво прави съпругът ѝ, пише ДПА. „Работи", отвърнала мадам Макрон.

Френският президент бе в конферентния център по същото време, където произнесе реч.

