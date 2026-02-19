ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" предостави всички налични доказателства на ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22320700 www.24chasa.bg

ЕК: Международните граници не трябва да бъдат променяни насилствено

1104
ЕК СНИМКА: Pixabay

Международните граници не трябва да бъдат променяни насилствено, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с преговорите в Женева за прекратяване на войната в Украйна.

Нищо за Украйна не може да бъде решено без участието на Европа в преговорите, каза говорителят, попитан дали форматът на разговорите удовлетворява ЕК. Подкрепяме мирните преговори, ЕС е готов да продължи да дава своя принос към тях и към гаранциите за сигурността на Украйна, добави той. Приветстваме усилията на САЩ за прекратяване на войната и за постигане на траен и справедлив мир, посочи говорителят. Той настоя, че европейските интереси трябва да бъдат представени и защитени.

Говорителят отбеляза, че Украйна се съгласи на безусловно прекратяване на огъня преди близо година, но Русия продължава постоянните въздушни удари и показва, че не е готова за мир. Не виждаме ясни признаци, че Русия се ангажира сериозно с мира, каза той. По неговите думи, докато кръвопролитията не спрат, ЕС ще продължи с натиска над Русия, за да се постигне траен и справедлив мир. Ще продължим да подкрепяме Украйна по пътя й към ЕС, членството е част от гаранциите за сигурност, допълни той, цитиран от БТА.

По думите на говорителя присъединяването на Украйна към ЕС е част въпросите, обсъждани в преговорите за мир. Виждаме напредък по техническите преговори между ЕС и Киев, както и при реформите, извършвани от украинската страна, посочи той. Очакваме да видим скоростта на реформите да бъде поддържана дългосрочно, добави говорителят, попитан дали може да се очаква Украйна да бъде приета в ЕС по несъществуваща досега "бърза писта".

ЕК СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)