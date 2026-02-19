ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Туск: Полша е способна да минира своята граница за 48 часа след оттеглянето си от Отавската конвенция

2404
Доналд Туск

Оттеглянето на Полша от Отавската конвенция означава, че тя ще може да разположи противопехотни мини по източната си граница в рамките на 48 часа, заяви премиерът Доналд Туск днес - малко преди денонсирането на договора официално да влезе в сила, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В момент, когато повечето европейски съседи на Русия, освен Норвегия, се оттеглят от споразумението, което забранява производството и употребата на противопехотни мини, Полша планира да ги разположи като част от проекта си „Източен щит", за да подсигури границите си с Беларус и руския ексклав Калининград.

„Сега приключваме изготвянето на този проект за миниране, който е от критично значение за нашата сигурност, за сигурността на нашата територия и граници", заяви Туск на пресконференция.

През декември полският вицепремиер Павел Залевски заяви, че страната му ще възобнови производството на противопехотни мини за първи път от края на Студената война, за да ги разположи по източната си граница, както и за потенциален износ за Украйна.

Полша започна процеса по оттегляне от Отавската конвенция през август и денонсирането на договора официално ще влезе в сила след шестмесечен период, който изтича утре, отбелязва Ройтерс.

Доналд Туск

