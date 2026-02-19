Тръмп събира членовете на Съвета за мир за първа среща, Иван Найденов води българската делегация

Американският президент Доналд Тръмп ще събере днес представители от повече от 24 държави, които се присъединиха към неговия Съвет за мир и някои, които избраха да не се включат, на встъпителна среща, която ще бъде съсредоточена върху възстановяване и изграждане на международни стабилизиращи сили в опустошената от война ивица Газа, където продължава да е в сила нестабилно споразумение за прекратяване на огъня, пише в своя статия АП, цитирана от БТА.

Ръководител на делегацията на България ще е Иван Найденов – постоянен секретар в Министерството на външните работи. В делегацията са включени още генералният директор по политическите въпроси Константин Димитров и временно управляващият посолството на България във Вашингтон Стефка Йовчева.

Предвижда се българската делегация да участва в заседанието като държава участник без право на глас съгласно устава на организацията.

Тръмп заяви преди срещата, че членовете на Съвета са обещали 5 милиарда щатски долара за възстановяване – малка част от обещаните 70 милиарда долара, нужни за повторното изграждане сгради и инфраструктура в палестинската територия, разрушена от две години на война. Очаква се членовете да поемат ангажименти да изпратят хиляди военнослужещи за международни сили за стабилизация и полицаи за опазване на реда там.

"Най-великите лидери в света ще се присъединят към Съвета за мир", заяви Тръмп пред репортери по-рано тази седмица. "Мисля, че този съвет има потенциала да се превърне в най-резултатния съвет, който някога е бил съставян", добави той.

Съветът беше създаден като част от плана за мир от 20 точки на Тръмп с цел прекратяването на конфликта в ивицата Газа. Но откакто огънят беше прекратен през октомври, представата на Тръмп се измени и той поиска Съветът да има още по-амбициозни пълномощия – не просто да изпълни Херкулесовата задача да установи дълготраен мир между Израел и палестинската ислямистка групировка "Хамас", но и да подпомогне решаването на конфликти по целия свят.

Но преди първата среща на Съвета споразумението за прекратяване на огъня в Газа остава крехко, а разширената представа на Тръмп за Съвета породи страхове, че американският президент се опитва да създаде съперник на ООН. По-рано тази седмица той заяви, че се надява Съветът за мир да накара ООН "да се раздвижи".

"ООН има страхотен потенциал", каза той. "Но не го реализира", добави той.

Повече от 40 страни и Европейският съюз потвърдиха, че ще изпратят представители на срещата днес според високопоставен представител от кабинета на Тръмп, който не беше упълномощен да коментира публично темата. Германия, Италия, Норвегия и Швейцария са сред над 12-те държави, които не са се присъединили към Съвета, но се очаква да присъстват на срещата като наблюдатели, заяви представителят.

Съветът за сигурност на ООН организира среща на високо равнище вчера относно споразумението за прекратяване на огъня и опитите на Израел да разшири контрола си върху Западния бряг. Заседанието на ООН в Ню Йорк беше планирано за днес, но беше преместено, след като Тръмп обяви срещата на Съвета за мир за същата дата. Така стана ясно, че плановете за пътуване на депутатите биха се усложнили, ако трябва да присъстват и на двете срещи.

Държавният секретар на Ватикана - Пиетро Паролин, заяви по-рано тази седмица, че "на международно ниво трябва преди всичко ООН да бъде органът, който управлява тези кризисни ситуации". Кабинетът на Тръмп вчера отхвърли опасенията на Ватикана.

"Този президент има много смел и амбициозен план за възстановяване и реконструиране на Газа, което вече е в ход заради Съвета за мир", заяви прессекретарят на Белия дом - Карълайн Левит. "Това е законна организация, в която десетки страни от целия свят са членове", добави тя.

Майк Уолц, постоянният представител на САЩ в ООН, също отхвърли съмненията на съюзниците, казвайки, че Съветът за мир "не говори, а действа".

"Чуваме хората, които непрекъснато критикуват структурата на Съвета – че е нетрадиционен, че е безпрецедентен", заяви Уолц. "Ще кажа отново – старите начини не работеха", добави той.

Централна тема в обсъжданията днес ще бъде създаването на международна въоръжени сили за стабилизация, които да поддържат сигурността и да осигурят разоръжаването на ислямистката групировка "Хамас" – основно изискване от страна на Израел и фундаментална част от споразумението за прекратяване на огъня.

Но на този етап само Индонезия е заявила твърд ангажимент към Тръмп във връзка с предложения контингент. А групировката "Хамас" не вдъхва особено доверие, че е готова да върви в посока на разоръжаване. Кабинетът на Тръмп "няма илюзии относно предизвикателствата, свързани с демилитаризацията", но е окуражен от това, което посредниците са докладвали, заяви американският представител, който не беше упълномощен да даде публичен коментар и предпочете да остане анонимен.

Индонезийският президент – Прабово Субианто, обеща да работи в близост с други водещи ислямски държави, поканени от Тръмп "да се включат в опитите за установяване на дълготраен мир в Палестина".

"Осъзнаваме, че все още има трудности за преодоляване, но моята позиция е, че поне трябва да опитаме и трябва да се постараем възможно най-много", заяви той на събитие на Американската търговска камара вчера, където се срещна с членове на бизнес общността.

Днес се очакват новини от Съвета за мир за Газа – основното звено на Съвета за мир, относно опитите за създаване на работеща правителствена система и услуги за територията, според представителят, който предпочете да остане анонимен при представянето на общата рамка на срещата.

В допълнение към Тръмп, останалите говорители на конференция ще включват американския държавен секретар Марко Рубио, специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, зетя на Тръмп Джаред Къшнър, бившия британски премиер Тони Блеър, върховния представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов и Уолц, заяви представителят.

Майкъл Хана – програмният директор на "Международната кризисна група" (International Crisis Group) в САЩ – неправителствена организация, съсредоточена върху предотвратяването на конфликти, намекна, че скептицизмът, който някои съюзници на САЩ показват, не е неоправдан.

"Без никакво ясно разрешение за разширяване на мандата извън ивицата Газа не е изненадващо, че някои съюзници на САЩ са предпочели да отхвърлят предложението на Тръмп за присъединяване към Съвета", заяви Хана. "От друга страна, много от страните, които са най-силно обвързани с бъдещето на Газа, се присъединиха с надежда да насочат вниманието на САЩ и да насърчат Тръмп да използва влиянието и натискът, който оказва върху Израел", добави той.