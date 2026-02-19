"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна отрече Русия да е превзела Криничне в Запорожка област, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Вчера Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че е установен контрол върху това населено място на 10 километра северозападно от Гуляйполе.

Днес украинският военен говорител Владислав Волошин отрече това да е вярно и увери, че Криничне остава под контрола на въоръжените сили на страната му.

Украинските войски контраатакуват в Запорожка област, за да не позволят на руската армия да напредне към съседната Днепропетровска област, каза още Волошин.

В последно време Министерството на отбраната на Руската федерация съобщава за превзети села в района.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна обяви, цитиран също от Укринформ, че вчера е имало 237 сражения. Най-напрегната за пореден ден е била обстановката край Гуляйполе и град Покровск в съседната Донецка област, пише в редовната сводка, публикувана тази сутрин.