Швеция оповести условията, при които ще бъдат лишавани от свобода малолетни, навършили 13 години

Шведското правителство оповести днес условията, при които навършили 13 години малолетни, извършили тежки престъпления, могат да бъдат лишавани от свобода, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В края на миналия месец правителството представи законопроекта си, предвиждаш намаляване на възрастта за носене на наказателна отговорност от 15 на 13 години. Тази мярка е част от усилията на шведските власти за справяне с организираната престъпност.

Осем съществуващи пенитенциарни заведения бяха натоварени със задачата да се приготвят да приемат малолетни лица, осъдени за убийства и експлозии. Те ще бъдат държани отделно от пълнолетните затворници. Ще имат и възможност да продължат образованието си и да спортуват.

Промяната в закона е предвидена да действа първоначално за срок от пет години.

Швеция се бори от повече от десетилетие срещу нарастващото насилие, свързано с организираната престъпност, изразяващо се основно в разчистването на сметки между съперничещи си банди и битки за контрол над пазара на наркотици.

Престъпните мрежи започнаха все по-често да привличат непълнолетни под 15-годишна възраст, за да извършват атаки с взривни устройства и огнестрелни оръжия, защото няма опасност да бъдат вкарани в затвора, ако бъдат арестувани.