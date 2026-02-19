ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" предостави всички налични доказателства на ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22321282 www.24chasa.bg

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция в Иран вече е част от списъка на ЕС с терористичните организации

1200
Съветът на ЕС СНИМКА: Pixabay

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция в Иран официално стана част от списъка на Европейския съюз (ЕС) с терористичните организации, съобщи днес Съветът на ЕС.

Отбелязва се, че днешната стъпка следва решението на европейските външни министри от 29 януари.

Така Корпусът на гвардейците ще бъде обект на европейските ограничителни мерки и това включва замразяване на средства или икономически ресурси в държавите от ЕС, както и забрана за европейски организации да му предоставят финансова или икономическа подкрепа. Съветът на ЕС отбелязва, че от днес в списъка са включени общо 13 лица и 23 организации.

Списъкът на ЕС с терористични организации е съобразен с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и е насочен срещу "Ал Каида" и "Ислямска държава", се отбелязва в съобщението. ЕС може да прилага ограничителни мерки срещу тези организации, както и срещу лица и организации, свързани с тях, или които ги подкрепят, или срещу тези, които помагат, улесняват или дават възможност за извършване на насилствени действия от страна на "Хамас" и "Палестинския ислямски джихад", се допълва в съобщението.

Съветът на ЕС СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)