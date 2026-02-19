ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Урсула фон дер Лайен ще посети Гренландия през март

Урсула фон дер Лайен ще посети Гренландия през март

3036
Урсула фон дер Лайен СНИМКА: Ройтерс

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Гренландия идния месец, съобщи днес екипът ѝ, цитиран от Франс прес.

От известно време насам автономната датска територия е обект на апетитите на американския президент Доналд Тръмп.

Фон дер Лайен "планира да посети Арктическия регион, включително и Гренландия, това се планира за март", заяви говорителката на Европейската комисия Паула Пиньо, цитирана от БТА. 

Комисията не разкри още детайли за планираното посещение.

Урсула фон дер Лайен ще посети Гренландия след голяма криза в отношенията с Вашингтон. Тръмп заплаши европейски страни с мита, ако не бъде постигнато съгласие Гренландия да мине под американски контрол.

Вашингтон казва, че контролът върху Гренландия е необходим за гарантирането на сигурността на САЩ.

В крайна сметка Тръмп се отказа от заплахите си за мита, след като постигна споразумение с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за засилване на американското влияние върху Гренландия.

