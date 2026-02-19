Лагард уверила колегите си в ЕЦБ - ще уведоми първо тях, ако реши да се оттегли

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард е казала на колегите си, че остава фокусирана върху работата си и ще уведоми първо тях, ако реши да се оттегли преждевременно от поста си начело на франкфуртската институция. Това е било прието като нееднозначно послание, че тя няма да подава оставка, предаде Ройтерс, позовавайки се на четирима източници.

Британското издание „Файненшъл таймс“ съобщи вчера, че Лагард планира да напусне поста си преждевременно преди президентските избори във Франция догодина, които според социологическите проучвания могат да бъдат спечелени от евроскептичната крайна десница.

Преждевременна оставка ще позволи на френския президент Еманюел Макрон, който няма право да се кандидатира за трети мандат, да има думата при избора на нов президент на ЕЦБ. Подобен сценарий би съживил и дебата за независимостта на централната банка от политиката, принцип, който е застрашен в САЩ от атаката на президента Доналд Тръмп срещу решенията на Управлението за Федерален резерв (УФР).

Лагард е изпратила по-късно вчера лично съобщение до колегите си, за да ги увери, че все още е концентрирана върху ролята си на ръководител на най-важната финансова институция в Европа и те ще разберат директно от нея, а не от медиите, ако иска да се оттегли, казаха източниците.

Според получателите на съобщението това показва, че Лагард не планира да напусне ЕЦБ веднага, но и не затворила твърдо вратата за подобна стъпка, пише БТА.

Някои политици заявиха, че са изненадани от това, че спекулациите за бъдещето на Лагард „вече се появяват, като се има предвид, че остава повече от година до френските избори през пролетта на 2027 г., а мандатът на Лагард приключва през октомври идната година.“

Говорител на ЕЦБ отказа коментар.

Членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Пиеро Чиполоне заяви днес, че нищо не предполага Лагард да е на път да „напусне“, като подчерта нейната работа по дългосрочни проекти - например Съюза на спестяванията и инвестициите и новите линии за ликвидност.

„Това изобщо не прилича на поведение на някой, който си стяга багажа“, каза той на изслушване в италианския парламент.

Управителят на „Банк дьо Франс“ (Banque de France) Франсоа Вилроа дьо Гало обяви плановете си да се оттегли миналата седмица, което дава шанс на Макрон да избере следващия ръководител на френската централна банка.

В частни разговори високопоставени лица в ЕЦБ са заявили, че ходът на Вилроа и посланието на Лагард показват желанието на Франция да гарантира, че ще бъдат избрани компетентни и независими централни банкери, независимо кой ще спечели френските избори.

Крайнодясната партия „Национален сбор“ осъди тези ходове като антидемократични.

Френският президент избира управителя на централната банка на страната и като ръководител на втората по големина икономика в еврозоната играе важна роля в по-широките преговори за избор на ръководител на ЕЦБ.

Социологически проучвания сочат, че или крайнодесният лидер Марин льо Пен, или нейното протеже Жордан Бардела биха могли да спечелят френските президентски избори.

Въпреки че „Национален сбор“ отдавна се отказа от призива Франция да напусне еврозоната, партията все още се възприема като нещо непредвидимо в банковите среди.

Въпреки това някои източници твърдят, че решението на Лагард да подаде оставка преждевременно, за да лиши наследника на Макрон от думата кой трябва да ръководи ЕЦБ, само по себе си би повдигнало въпроси относно независимостта на финансовата институция от политиката.

Икономисти от частния сектор също споделиха подобни опасения. Италианската банка „УниКредит (UniCredit) обяви, че лидерите на ЕС и ЕЦБ трябва да действат „много внимателно, за да не застрашат предполагаемата независимост на централната банка“.