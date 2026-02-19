ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Бакалова в Северна Ирландия, снима трилър в ...

Цистерна се взриви в Чили. Трима са загинали, а 10 - ранени

1948
КАДЪР: Екс/@mdz_radio

Най-малко трима души загинаха, след като камион, транспортиращ втечнен газ в столицата на Чили Сантяго, катастрофира и се взриви, казаха местните власти, цитирани от Ройтерс и БТА. Властите добавиха, че 10 души са били ранени.

Началникът на местната полиция Виктор Виелма заяви пред журналисти, че шофьорът на камиона изгубил контрол над превозното средство и то се блъснало в мантинела, а причините все още се разследват.

Седем по-малки превозни средства също са били засегнати при катастрофата рано тази сутрин в северната част на Сантяго.

КАДЪР: Екс/@mdz_radio

