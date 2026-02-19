ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият британски принц Андрю е върнал норвежки кралски орден

Принц Андрю, херцог на Йорк Снимка: Екс/Baptised Atheist

Бившият британски принц Андрю върна норвежки кралски орден, който получи преди почти четири десетилетия, съобщи днес норвежкият кралски двор, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Орденът "Свети Олав" е най-престижният норвежки орден, който се дава в мирно време. Андрю Маунтбатън-Уиндзор го получи през 1988 г.

Вторият син на покойната кралица Елизабет Втора бе арестуван днес по подозрения в неправомерни действия във връзка с твърденията, че е изпращал поверителни правителствени документи на сексуалния престъпник Джефри Епстийн.

Миналата година крал Чарлз Трети лиши брат си Андрю от титлата му на принц, в опит да го отдалечи от кралското семейство.

Норвежкият кралски двор отказа да коментира защо орденът е бил върнат.

