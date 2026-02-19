Бившият британски принц Андрю е върнал норвежки кралски орден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият британски принц Андрю върна норвежки кралски орден, който получи преди почти четири десетилетия, съобщи днес норвежкият кралски двор, цитиран от Ройтерс и БТА.

Орденът "Свети Олав" е най-престижният норвежки орден, който се дава в мирно време. Андрю Маунтбатън-Уиндзор го получи през 1988 г.

Вторият син на покойната кралица Елизабет Втора бе арестуван днес по подозрения в неправомерни действия във връзка с твърденията, че е изпращал поверителни правителствени документи на сексуалния престъпник Джефри Епстийн.

Миналата година крал Чарлз Трети лиши брат си Андрю от титлата му на принц, в опит да го отдалечи от кралското семейство.

Норвежкият кралски двор отказа да коментира защо орденът е бил върнат.