Макрон: Не вярвам в международен ред, който се свежда до отношения между сюзерен и васали

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес по време на посещението си в Индия, че не вярва в "международен ред, който се свежда до отношения между сюзерен и васали", като по този начин препрати към политиката, водена от американския му колега Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

"Не вярвам в международен ред, който се свежда до отношения между сюзерен и васали", заяви Макрон пред журналисти в кулоарите на среща на върха за изкуствения интелект в индийската столица Делхи.

По отношение на социалните мрежи и изкуствения интелект Макрон посочи, че ще разговаря с Тръмп, за да го убеди в необходимостта от защитата на непълнолетните от някои съдържания в онлайн пространството.

Американското правителство отказва да регулира достъпа до публикации и тяхното съдържание в социалните платформи в името на свободата на словото, припомня АФП, цитирана от БТА.

Френският президент изрази желание да започне диалог със социалните платформи, за да може "забраната за достъп до социалните мрежи за деца под 16 години да бъде придружена с технологии, които проверяват възрастта и спазват нашите правила". Той също така се обяви в подкрепа на "по-безопасен" и "по-сигурен" изкуствен интелект за децата и нашата демокрация чрез регулирането на съдържанията, неподходящи за малолетни.

Еманюел Макрон затвърди становището си относно разработването на европейски изтребител от ново поколение в рамките на проекта "Бъдеща бойна военновъздушна система". "Европейците имат интерес от общ модел изтребител", подчерта френският държавен глава.

От друга страна, авиационната компания "Еърбъс", която представлява интересите на Германия и Испания и френският авиоконструктор "Дасо" спорят от месеци за индустриалното управление на проекта, до степен да застрашат самото му бъдеще

Германският канцлер Фридрих Мерц също постави под съмнение актуалността на проекта, започнал през 2017 г. "Французите имат нужда от самолет, способен да носи ядрени оръжия и да излита от самолетоносач. Ние нямаме нужда от подобен вид летателен апарат в германската армия", посочи Мерц.

Френският президент коментира в Делхи и изявленията на италианския премиер Джорджа Мелони след смъртта на френския националист Кантен Дьоранк, пребит до смърт от крайнолеви активисти.

"Смъртта на едно момче на едва двадесетина години, атакуван от групировки, свързани с крайната левица в атмосферата на идеологическа омраза, която се разпространява в няколко страни, е рана за цяла Европа", написа вчера Мелони в социалните си канали.

"Винаги ме поразява фактът, че хора, които са националисти и които не желаят да бъдат притеснявани в собствената им страна, винаги са първите, които коментират случващото се в други страни", каза днес Макрон.

"Нека всеки гледа в собствения си дом, за да може да не се случват нещастия", отбеляза той с ирония.

Двайсет и три годишният Дьоранк почина миналата седмица, след като беше пребит в Лион от няколко маскирани нападатели недалеч от мястото, на което се състоя конференция на евродепутатката от крайнолявата партия „Непокорна Франция“ Рима Хасан.