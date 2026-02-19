ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Бакалова в Северна Ирландия, снима трилър в ...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22322386 www.24chasa.bg

Швеция обеща още 1,2 млрд. евро военна помощ за Украйна

2152
Знамето на Швеция Снимка: Pixabay

Швеция обeща днес да предостави военна помощ за Украйна в размер на 12,9 милиарда крони (около 1,2 милиарда евро), която ще включва противовъздушна отбрана, дронове, ракети с голям обсег и боеприпаси, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Най-голямата част от пакета с помощи е за купуването на новопроизведено оборудване за противовъздушна отбрана с малък обсег на стойност 406 милиона евро, съобщи правителството в изявление. 

Заедно с пакета, който е част от рамка от 3,76 милиарда евро за 2026 г., военната подкрепа на Швеция за Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г. възлиза на 9,7 милиарда евро, заяви шведският министърът на отбраната Пол Йонсон на пресконференция. „Фокусът е ясен: новопроизведени системи за противовъздушна отбрана, средства с голям обсег и боеприпаси, за да се отговори на най-неотложните оперативни нужди на Украйна“, заяви той в платформата „Екс“. 

Двудневните мирни преговори в Женева между Украйна и Русия приключиха вчера без пробив.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е недоволен от резултата, докато Вашингтон съобщи за „значителен напредък“.

Отделно днес Стокхолм заяви, че планира да предостави гаранции на Световната банка за заем от около 235 милиона евро за Украйна.

Знамето на Швеция Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)