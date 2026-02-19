ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германската армия изтегля войските си от Ирак

СНИМКА: Pixabay

Германската армия отново изтегли свои войници от базата си в Ербил - столицата на Иракски Кюрдистан, поради нарастващото напрежение в Близкия изток, съобщи говорител на германското министерството на отбраната, цитиран от Франс прес и БТА.  

Според говорителя това е "предпазна мярка" и се отнася до "двуцифрен брой несъществени за мисията служители".

Германският вестник "Шпигел" съобщи, че служителите са били прехвърлени в Йордания по въздух.

В началото на месеца Бундесверът намали допълнително присъствието си в Северен Ирак, където подкрепя местните въоръжени сили като част от мисия на НАТО. Военният говорител посочи пред АФП, че в Ербил остават само военнослужещите, необходими за поддържане на командването.

"Шпигел" посочва, че около 300 германски войници са разположени в Ирак и Йордания, като повечето от тях са в Йордания.  

САЩ засилват разполагането си в Близкия изток, което отново покачи напрежението заради евентуална ескалация с Иран, отбелязва Франс прес. "Има много причини и аргументи в полза на удар срещу Иран," каза вчера говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Вашингтон предупреди Техеран, че е по-добре да бъде сключена ядрена сделка между двете страни на фона на преговорите между делегации от двете страни в Женева преди няколко дни. Иран заяви, че има "своето право" да развива ядрената си програма за граждански цели. 

СНИМКА: Pixabay

