Антонио Коща: ЕС иска да започне преговори за членството на Украйна възможно най-скоро

Антонио Коща

ЕС иска да започне преговори за членството на Украйна възможно най-скоро, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"Искаме да можем официално да започнем преговори възможно най-скоро и да постигнем напредък в процеса на разширяване", каза Коща на пресконференция в Осло, но без да се ангажира с конкретна дата.

Планът на САЩ за край на войната в Украйна предвижда присъединяването на Киев към Европейския съюз още през януари 2027 г., но този график е смятан за нереалистичен от повечето експерти.

"Не мога да кажа дали ще е през 2026 г., през 2027 г. или по-късно. Важното обаче е да не губим инерция," добави Коща.

Председателят на Европейския съвет отбеляза, че въпреки войната Украйна извършва необходимите реформи, за да стане пълноправен член на ЕС, което се оценява като "особено впечатляващо".

"Има правила за процеса на присъединяване," каза Антонио Коща в отговор на въпрос дали Украйна може да бъде "частично" приета в ЕС. "Страните кандидатки са задължени да изпълнят тези критерии", допълни той.

Едно от условията за разширавяване на ЕС е, че присъединяването на дадена държава изисква одобрението на всички страни членки на ЕС, а унгарският премиер Виктор Орбан е открито враждебен към украинската кандидатура. Въпреки това обстоятелство Коща припомни, че през 2022 г. Унгария даде съгласието си Украйна да получи статут на кандидат за присъединяване.

Антонио Коща

