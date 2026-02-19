Бившият принц Андрю вече е над 6 часа в ареста, извършват обиск в кралските имоти

Полицейски конвой е пристигнал в имение край Уиндзор, за да извърши обиск в Royal Lodge, докато бившият принц Андрю е прекарал над шест часа в полицейски арест на 66-ия си рожден ден. Арестът беше извършен след сутрешна акция в дома му в Сандрингам.

Бившият херцог на Йорк може да бъде разпитван и задържан без обвинение до 24 часа. Мястото, където се намира в момента, не се съобщава публично, пише "Дейли мейл".

Източници твърдят, че Чарлз III не е бил предварително информиран за ареста на по-малкия си брат от страна на Thames Valley Police. В официално изявление кралят заяви, че е научил новината „с дълбока загриженост" и подчерта, че „законът трябва да си свърши работата", като обеща пълно съдействие на разследването. Той отказа допълнителни коментари, докато процесът тече.

Полицията съобщи, че е задържан „мъж на около 60 години от Норфолк" по подозрение за злоупотреба със служебно положение. Извършват се обиски на адреси в Норфолк и Бъркшър. Разследването е свързано с твърдения, че по време на ролята си на търговски представител на Великобритания Андрю е споделял чувствителна информация с финансира Джефри Епстийн, както и с по-стари обвинения, свързани с трафик на хора и сексуална експлоатация.

В публикувани по-рано документи от американските власти се съдържат имейли, които според разследващите показват обмен на поверителна информация. Полицията подчерта, че разследването е в ход и че ще бъдат давани актуализации при необходимост.

Британският премиер Кийр Стармър коментира, че „никой не е над закона" и призова всеки, който има информация, да съдейства на разследващите органи.

Случаят предизвика широк обществен интерес. Няколко полицейски служби във Великобритания разглеждат възможността за допълнителни разследвания, свързани с материали по случая „Епстийн".

Принц Андрю отрича всички обвинения в неправомерни действия. Разследването продължава