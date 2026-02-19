Тръмп и други световни лидери пристигнаха за първото заседание на Съвета за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, заедно с вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, позира за групова снимка заедно с лидери от Саудитска Арабия, Индонезия и Катар, наред с други страни, преди началото на обсъжданията на различните компоненти на мирния план за ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Редица световни лидери, сред които аржентинският президент Хавиер Милей и унгарският премиер Виктор Орбан, носеха червени шапки с надпис „САЩ" и американско знаме отстрани и ги поставиха на масите до флаговете на страните си.

Тръмп свика днешната среща на Съвета за мир с представители от повече от 40 страни и наблюдатели от десетки други, която има за цел да се съсредоточи върху възстановяването на Газа и създаването на международни стабилизационни сили.

Тръмп по-рано заяви, че членовете на Съвета са обещали да отделят пет милиарда долара за възстановяването на Газа – малка част от необходимите според някои оценки 70 милиарда долара. Очаква се страните да се ангажират да осигурят и хиляди военнослужещи за международни стабилизационни сили и полиция.

Някои наблюдатели се опасяват, че Тръмп иска да създаде конкурентна организация на ООН, отбелязва АП.