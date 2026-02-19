В шпионския процес срещу Егисто От разпитаха българка като свидетелка по делото

На шестия ден от съдебния процес за шпионаж срещу бившия служител на Федералната служба за защита на конституцията и борба с тероризма (ФСЗКБТ) Егисто От се обсъждаха предимно мерките за следене, предприети във Виена от руска шпионска мрежа, действаща от Лондон, предаде автрийската новинарската агенция АПА, цитирана от БТА.

За целта беше разпитана като свидетел 49-годишна българка, за която се предполага, че е работила по поръчка на клетката, ръководена от бившия мениджър на "Уайъркард" Ян Марсалек.

Жената, която е работила като асистентка в лекарски кабинет във Виена, е била арестувана през декември 2024 година по подозрение в участие в тайна разузнавателна служба в ущърб на Австрия. Разследването срещу нея все още продължава.

Вече стана ясно, че жената е наблюдавала българския разследващ журналист Христо Гросев, който е живял във Виена до февруари 2023 година. Освен това тя е шпионирала двама бивши високопоставени служители на ФСЗКБТ и журналистката Анна Талхамер. Това 49-годишната жена призна в показанията си.

Българката заяви, че е участвала в „студентски проект". Тя разказа, че „приятелка на приятелка" я е убедила да се включи в него. Тази жена е нейна сънародничка, която през март 2025 година е била осъдена от съдебен състав в Лондон като част от шестчленна шпионска мрежа за заговор за шпионаж в полза на вражеска държава.

Прокурорът настоя днес за разпит на бивш руски офицер от разузнаването. Разпитът на бившия офицер като свидетел е незаменим, тъй като с него може да се докаже, „че От е действал много професионално и очевидно е бил агент на ФСБ". Мъжът е бил призован като свидетел за следващата седмица. В писмо до Виенския провинциален съд от 16 февруари той е отказал да се яви поради „съвкупност от обстоятелствата", което създава „реална, продължителна и значителна опасност" за живота му и този на семейството му.

Процесът ще продължи идната сряда. Сред свидетелите на заседанието в сряда са поканени двама представители на Дирекцията за държавна сигурност и разузнаване на Австрия и анонимен свидетел.