Гърция сложи край на скрити дигитални пари, включително и на българи

Данъчните имат достъп до Revolut, Wise и чуждестранни сметки от 18 февруари

Гърция официално прекрати ерата на скрититe дигитални спестявания. Това стана с решение на управителя на Независимия орган за публични приходи (AADE) на 18 февруари. Механизмът за контрол върху активите Bancapp получи пълен достъп до данните на международни платежни институции и електронни портфейли.

От 18 февруари институции като Revolut, Viva.com, Wise и клоновете на чуждестранни банки са длъжни автоматично да предават информация за наличностите и трансакциите на клиенти с гръцки данъчен номер (AFM), без значение от неговия национален произход. Системата активно

съпоставя в реално време банковите движения

с подадените данъчни декларации в Гърция. Целта е да се пресече практиката на недекларирани доходи, които досега оставаха в сивата зона.

Зад ревизиите стои обновен изкуствен интелект, интегриран в системата Bancapp. Той извършва кръстосана проверка между няколко независими източника в рамките на милисекунди.

Всеки притежател на гръцки данъчен номер, който използва чуждестранни платежни институции, трябва да бъде подготвен да докаже произхода на средствата си с официални документи - данъчни декларации, договори за продажба или удостоверения за дивиденти. Властите предупреждават, че цифровото огледало на икономиката вече е факт и всяко скрито движение на капитал ще генерира автоматичен сигнал за ревизия.

Новите мерки са насочени пряко към собствениците на имоти в платформи

като Airbnb и Booking.com. Тъй като много наемодатели насочват приходите си към дигитални банки извън Гърция, решението от 18 февруари затваря тази вратичка. Сега тези платформи са длъжни да споделят данни с гръцките данъчни органи, а Bancapp проверява дали парите са постъпили в декларирана сметка. При разминаване глобите достигат до 5000 евро на незаявен имот.

От 2024 г. всяко плащане в брой за имот е абсолютно забранено, а сега Bancapp вече следи дали преводите към нотариуси идват от доказани средства.

Чрез европейската мрежа CESOP властите ще засичат всеки, който извършва над 25 трансакции на тримесечие, третирайки ги като укрита търговска дейност.

Системата Bancapp получава правомощия да анализира данни и за минали периоди, за да установи натрупване на капитал, което не съответства на подадените по-рано декларации.

Данъкоплатците, които не могат да докажат законния произход на средствата си, са изправени пред сериозни санкции като данък върху неоправданото богатство в размер до 44% върху сумата на несъответствието.

Предвиждат се и административни глоби, започващи от 10 000 евро, за фирми, които не са свързали своите ПОС терминали с касовите си апарати. Друга санкция е

конфискуване на 25% от сумата

при недеклариран пренос на пари в брой над 10 000 евро през границата.

Въпреки автоматизацията данъкоплатците имат право на административно възражение пред Дирекцията за разрешаване на спорове. Срокът за подаване на възражението е 30 дни от момента на получаване на електронното известие за глоба в личния профил на myAADE. Важно е обаче да се знае, че за да се спре принудителното изпълнение - запор на сметки, обикновено трябва да се платят поне 50% от наложената глоба авансово.

В Гърция съществува процедура по доброволно разкриване на доходи преди започване на ревизия, при която глобите може да бъдат значително намалени. Ако системата Bancapp вече е генерирала сигнал за проверка, тези облекчения стават трудно приложими.

Решението от 18 февруари 2026 г. превръща Гърция в лидер в ЕС по отношение на прозрачността на разплащанията и пълна фискална проследяемост.

Новите правила в Гърция се отнасят и за българи по три основни направления в зависимост от техния статут.

Най-сериозно засегнати са сънародниците ни, които живеят и работят

в страната. Ако разполагат с гръцки данъчен номер и подават декларации в Гърция, те вече не могат да държат средства в дигитални платформи, без да ги декларират. Системата Bancapp следи наличностите в тях и ги сравнява с официално декларираните доходи, които при много чужденци са необичайно ниски.

Втората група са българите със сезонна работа или бизнес в Гърция

От 2026 г. става практически невъзможно да се приемат плащания на ръка или през лични сметки в Revolut за наеми, ремонти или продажби на сергии. Всяко плащане към гръцки данъчен номер се наблюдава в реално време, а ако от Гърция към България се превеждат често малки суми повече от 25 пъти на тримесечие, системата автоматично отчита нерегламентирана търговска дейност и изисква регистрация по ДДС.

Третата група са българите, които притежават имоти в Гърция

При покупка всяко плащане трябва да бъде извършено от банкова сметка, която Bancapp може да проследи. Ако средствата идват от българска банка, нотариусът задължително изисква доказателство за произход, за да не бъде сделката обявена за нищожна по новите правила срещу прането на пари. Дори плащането на битови сметки през български банки се архивира централизирано, а ако разходите за имота надвишават официалните доходи на собственика, AADE може автоматично да започне ревизия.

Експертите препоръчват при всеки превод от България или чужбина да се разполага с удостоверение за местно лице от НАП за избягване на двойно облагане, копие от трудов договор или нотариален акт за продажба, както и коректно посочено основание на превода.