Зам.-кметът Енчо Енчев и българската общност в Букурещ почетоха паметта на Васил Левски

Заместник-кметът Енчо Енчев бе гост днес на отбелязването на 153 г. от гибелта на Васил Левски в Букурещ. Събитието се състоя в парк „Михай" I и бе организирано от посолството ни в Румъния и посланик Радко Влайков и представители на българската общност в северната ни съседка, съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Васил Левски не ни завеща богатство и власт, нито готова държава. Остави ни мярката, с която да мерим себе си. Днес, когато стоим тук – в сърцето на румънската столица, благодарни на активните българи тук, доказваме, че делото му е живо. То е в езика, който пазим, и традициите, които предаваме. В това, че децата ни знаят кой е Апостола и защо е важен", каза Енчо Енчев. Той изрази специална благодарност към Н. Пр. Радко Влайков и секретаря на Демократичния съюз на българите в Румъния Любомир Николов, които за поредна година с личната си отдаденост и постоянство съхраняват националното ни самосъзнание отвъд границата на двете държави.

„Васил Левски е светла личност, която обединява българския народ вече 153 години. Днешният сняг е символичен, с белия си цвят той е символ на чистота – на идеите и на живота на Дякона. Уверен съм, че българската общност в Румъния няма да престане да идва, за да отдава почит на Апостола", заяви посланик Влайков. Той каза още, че Левски би изпитвал днес гордост, че България е част от голямото европейско семейство.

На церемонията присъстваха още областният управител на Русе Драгомир Драганов, представители на посолството ни в Румъния и на българската общност в северната ни съседка.

Протойерей Кирил Синев - представител на Българската патриаршия при Румънския патриархи, отслужи панихида в памет на Апостола на свободата. Присъстващите положиха венци и цветя пред паметника на Васил Левски в парк „Михай" I, както и пред монумента на Христо Ботев, намиращ се в непосредствена близост.