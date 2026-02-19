ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илияна Йотова на церемонията пред паметника на Лев...

Тръмп: САЩ се ангажират да осигурят 10 милиарда долара за Съвета за мир за Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ се ангажират да осигурят 10 милиарда долара за Съвета за мир. Сниомка Ройтерс

Президентът на САЩ обаче не уточни за какво ще бъдат използвани парите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ се ангажират да осигурят 10 милиарда долара за Съвета за мир, но не уточни за какво ще бъдат използвани тези средства, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Тръмп каза още, че страните участнички в съвета ще осигурят повече от седем милиарда долара за облекчаване на ситуацията в Газа.

„Имам удоволствието да обявя, че Казахстан, Азербайджан, ОАЕ, Мароко, Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия, Узбекистан и Кувейт ще допринесат с повече от седем милиарда долара за пакета с мерки за подпомагане", обяви Тръмп по време на първото заседание на Съвета за мир във Вашингтон.

Очаквайте подробности.

