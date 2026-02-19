Нетаняху: Няма да има възстановяване на Газа без разоръжаване на "Хамас"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че е необходимо разоръжаване на палестинското ислямистко движение "Хамас", преди да започне възстановяването на ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че изявленията на израелския министър-председател идват в момент, когато Съветът за мир провежда своето учредително заседание във Вашингтон.

"Споразумяхме с нашия съюзник - САЩ, че няма да има възстановяване на Газа преди демилитаризацията на ивицата", заяви Нетаняху в обръщение по време на церемония по дипломиране на кадети от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), излъчвано по израелската телевизия, пише израелският в. "Таймс ъв Израел".

"Много скоро "Хамас" ще се изправи пред дилема – да се откаже от оръжията си по лесния начин или да се откаже от оръжията си по трудния начин", посочи Нетаняху.

Той каза, че демилитаризираните зони или зоните за сигурност във вражеска територия "са жизненоважна необходимост, за да се сведе до минимум опасността от наземна атака". Нетаняху отбеляза с гордост, че войските на ЦАХАЛ все още са в Сирия и Ливан.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заплаши Иран със съкрушителен отговор, ако Ислямската република атакува Израел, след ново предупреждение от страна на американския президент Доналд Тръмп към Техеран, посочва АФП.

"Подготвени сме за всеки един сценарий и едно нещо е сигурно - ако аятоласите допуснат грешката да ни нападнат, ще се сблъскат с ответен удар, какъвто дори не могат да си представят", заяви Нетаняху.

Израелският премиер каза още, че Израел "действа рамо до рамо с големия си съюзник - САЩ" за противодействие на иранската заплаха.

Той допълни, че по време на срещата си с Тръмп миналата седмица му е разяснил "позицията на Израел по ръководните принципи на всякакви преговори с Иран".

Нетаняху заяви, че Близкият изток се намира на кръстопът, тъй като напрежението с Иран остава високо, и добави, че Израел значително е отслабил регионалната мрежа от милиции на Техеран от началото на войната в Газа, посочва ДПА.

В реч пред кадетите Нетаняху посочи, че "радикалните елементи отказват да се предадат" и се прегрупират, за да предизвикат Израел отново.

Израел не може да си позволи лукса да лежи на стари лаври, заяви премиерът на еврейската държава. Страната е готова "да се защити срещу всяко предизвикателство", каза той.