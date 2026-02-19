5 страни ще изпратят военни в ивицата Газа - Индонезия, Мароко, Казахстан, Косово и Албания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пет страни се ангажираха да изпратят военнослужещи в ивицата Газа, заяви днес командирът на международните сили в палестинския анклав, цитиран от Ройтерс, съобщи БТА.

"Първите пет страни, които обещаха да пратят военнослужещи за Международните стабилизационни сили (в Газа) са Индонезия, Мароко, Казахстан, Косово и Албания. Две страни обещаха да обучават полицаи - Египет и Йордания", каза генерал Джаспър Джефърс на днешното заседание на създадения от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир.

Джефърс каза още, че международните сили ще се разположат първо в Рафах, в южната част на ивицата Газа, ще обучат тамошната полиция и мисията им ще се разширява, обхващайки още сектори.

Дългосрочният план е да бъдат разположени 20 хиляди войници и да бъдат обучени 12 хиляди полицаи.

Генерал Джефърс каза, че на Индонезия ще бъде предоставена ролята на заместник-командващ международните сили в Газа.

Индонезия ще изпрати 8000 или повече войници в Газа, заяви днес индонезийският президент Прабово Субианто.