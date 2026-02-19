ФИФА осигурява $75 млн. за Газа, САЩ дават $10 млрд.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашингтон ще строи база за 5000 войници в размирната зона

Дипломати представиха България на първата среща на Съвета за мир

“Това, което правим, е много просто: мир. Нарича се Съвет за мир и се отнася до една лесна за изговаряне, но трудна за постигане дума: мир.” Така Доналд Тръмп откри първата среща на Съвета за мир.

Републиканецът отбеляза, че това е най-значимата организация по отношение на авторитет и престиж, която ще се увери, че ООН ще функционира правилно. Добави, че тя ще работи, за да постигне по-светло бъдеще за народа на Газа, Близкия изток и целия свят.

“Направихме най-голямото нещо от всички. В момента има мир в Близкия изток”, обяви Тръмп.

На събитието във Вашингтон бяха представители на над 20 държави. От ЕС участваха президентът на Румъния Никушор Дан в качеството на наблюдател и премиерът на Унгария Виктор Орбан, който е официален член на Съвета.

България беше представена от дипломатически екип, воден от постоянния секретар на МВнР Иван Найденов. Най-високопоставният българин на срещата беше върховният представител за Газа Николай Младенов.

Тръмп заяви, че част от държавите в съвета са допринесли с над 7 млрд. долара за спасителните операции в Газа. САЩ ще дадат още 10 млрд. Освен това републиканецът разкри, че футболната федерация ФИФА ще помогне за набирането на 75 млн. долара за проекти, свързани с футбола в размирната територия. Президентът гарантира, че палестинската групировка “Хамас” ще се разоръжи.

“Щастлив съм да обявя, че ние създаваме офиса на върховния представител за мира в Газа. Той ще подкрепя, насочва и помага на властите в ивицата да се справят с премеждията, пред които ще бъдат изправени, когато поемат цивилната администрация в региона”, обясни Николай Младенов на срещата.

От България служебната външна министърка Надежда Нейнски изрази резерви относно правния статут на присъединяването на страната ни към Съвета за мир. Тя спомена, че ще направи проверка какво точно правителството на премиера Росен Желязков е подписало по време на учредяването на организацията на форума в Давос през януари.

“Гардиан” съобщи, че администрацията на Тръмп планира да построи военна база с капацитет от 5000 души в Газа според документи за договори на Съвета за мир.