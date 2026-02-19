US военни самолети стреснаха София – на обучение са, а не за Иран (Обзор)

Тръмп потънал в размисли дали да удари Техеран

Армията на САЩ е готова да удари Иран още този уикенд, но президентът Доналд Тръмп не е взел окончателно решение, твърди Си Би Ес.

Докато напрежението между Вашингтон и Техеран се покачва, няколко американски военни самолета на летището в София предизвикаха въпроси и вълнение в четвъртък.

В социалните мрежи бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев пусна снимка от Терминал 1 на летище “Васил Левски”, на която по думите му се виждат 7 американски военни самолета - цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, три товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Керемедчиев написа:

“Всички те са на път за Иран

Явно там ще става много горещо много скоро.”

Посолството на САЩ у нас и Министерството на отбраната побързаха да уточнят, че не става дума за американски военни в очакване да излетят към Иран, а че в България се провежда обучение.

“Самолетите на летище “Васил Левски” са на Военновъздушните сили на САЩ. Разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на алианса. Личният състав е за обслужване на самолетите”, гласи изявлението на МО. Позицията на дипломатическата мисия е в общи линии същата, като оттам допълват, че обучението се извършва изцяло съгласно споразуменията на НАТО за “достъп, базиране и прелитане”.

И макар официално американските самолети у нас да нямат общо с потенциална атака по Иран, военното присъствие на САЩ в региона на Близкия изток продължава да се засилва, като според мнозина ударите по Техеран са само въпрос на време.

Въпреки това според източници от Белия дом, запазили анонимност, разговорите са доста “динамични и все още са в ход”. Оттам обясниха, че висши съветници на Тръмп са в процес на “преценка на

рисковете от ескалация”,

както и от политическите и военни последици при отказ от атака. Анонимните служители смятат, че е доста възможно “графикът за евентуални действия” да се удължи след края на тази седмица.

В същото време Тръмп е бил информиран и за това как са протекли преговорите в Женева с Иран, на които представители на САЩ бяха Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър, който напоследък има все по-голяма роля в дипломацията на Вашингтон. Според съобщения неформалните преговори в швейцарския град са били доста продуктивни, но явно търпението на републиканеца за сключване на ядрена сделка се изчерпва. “Той (Тръмп) прекарва много време в размисъл”, каза служител.