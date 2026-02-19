Андрю – братът на крал Чарлз III, в килия само с легло и тоалетна (Обзор)

Бившият принц бе арестуван на 66-ия си рожден ден по подозрение в длъжностно престъпление

Вместо доставчик на торта полицаи почукаха рано сутринта на вратата на Андрю Маунтбатън-Уиндзор в деня, в който той стана на 66 г. По-малкият брат на британския крал Чарлз III бе задържан по подозрение в длъжностно престъпление.

Това се случи около 8 часа в четвъртък, когато конвой от немаркирани полицейски коли с цивилни служители пристигнаха в провинциалното кралско имение Сандрингам в графство Норфолк. Андрю бе заточен там в началото на февруари, след като разсекретените от Министерството на правосъдието на САЩ документи по случая “Епстийн” показаха, че той е поддържал тесни отношения със скандалния финансист. От досиетата стана ясно, че бившият принц не само се е срещал с осигурени от него млади момичета, но и

му е предоставял важна бизнес информация,

от която Джефри Епстийн може да се облагодетелства финансово. Това е правено в период, в който Андрю е бил търговски представител на Обединеното кралство.

От полицията отказаха да разяснят дали въпросният теч на важна информация е причина за ареста му, а съобщиха единствено, че е задържан във връзка със започнало разследване за злоупотреба с публична длъжност. Полицейски екипи извършват претърсвания на няколко адреса, свързани с Андрю, включително в луксозното имение в Уиндзор, където той живя повече от 20 г., преди да бъде изгонен от него и да се прости с титлата “принц”.

Няма официална информация къде точно е задържан братът на краля, но полицейският коментатор Дани Шоу каза, че към него няма да има специално отношение. Ще бъде настанен в килия само с легло и тоалетна, каквато е практиката за всички арестанти. В повечето случаи те остават в нея до 24 часа, но е възможно времето да се удължи до 96 часа.

“С най-дълбока загриженост научих новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозренията за злоупотреба с публична длъжност. Сега ще последва пълен, справедлив и правилен процес, чрез който този въпрос ще бъде разследван... Законът трябва да бъде спазен”, се казва в писмено изявление на крал Чарлз III. Той потвърждава, че разследващите могат да разчитат на пълната му подкрепа.

Андрю отрича всякакви обвинения,

макар да постигна извънсъдебно споразумение с една от обвинителките на Епстийн, която твърдеше, че е правила секс с принца. От досиетата става ясно, че финансистът е изпращал и други млади жени за сексуални срещи с него в Лондон, като някои от тях дори са посещавали Бъкингамския дворец.