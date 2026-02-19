Освободиха от затвора беларуския опозиционер Николай Статкевич, зад решетките претърпял инсулт

Николай Статкевич, една от видните фигури на беларуската опозиция, е бил освободен от затвора в Беларус, съобщи днес съпругата му Марина Адамович във "Фейсбук", цитирана от Франс прес, предаде БТА.

"Николай е у дома! Той е претърпял инсулт. Възстановява се. Засега има проблеми с говора. Освен тях всичко е наред. Всичко ще бъде наред", написа съпругата му.

Шестдесет и девет годишният Статкевич беше арестуван през май 2020 г., а след това освободен през септември миналата година, но отказа да напусне страната и беше върнат в затвора, припомня АФП.