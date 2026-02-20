Освободиха бившия принц Андрю от ареста, разследват го по аферата "Епстийн"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Освободиха бившия британски принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор от ареста след задържането му на 19 февруари по подозрение в неправомерно поведение на публична длъжност, съобщи Би Би Си.

В четвъртък сутринта полицията на Темз Вали съобщи, че е арестувала мъж на около 60 години в Норфолк и извършва претърсвания на адреси в Бъркшър и Норфолк.

Крал Чарлз III заяви, че „законът трябва да следва своя ход" в отговор на ареста на брат му Андрю и че полицията има неговата „пълна и безрезервна подкрепа и съдействие".

Преди това полицията беше съобщила, че обмисля да започне разследване срещу Андрю във връзка с твърдения относно връзките му с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн и преглежда обвинения, че е споделял поверителна информация.

Комуникации между двамата са сред пакета документи, публикувани от правителството на САЩ.

В изявление в четвъртък вечерта полицията на Темз Вали потвърди, че мъжът е освободен и разследването продължава. Добавя се, че претърсванията в Норфолк вече са приключили.

Бившият принц беше заснет, облегнат назад на задната седалка на автомобил, след като напусна полицейското управление в Ейлшам.

Това е първият път, когато Андрю е арестуван. Той последователно и категорично отрича да е извършил каквото и да било нарушение.

Полицията на Темз Вали заяви, че след „обстойна оценка" вече е започнато официално разследване.

По-рано през февруари тя съобщи също, че оценява отделно твърдение, според което втора жена е била изпратена във Великобритания от Епстийн за сексуална среща с Андрю през 2010 г. Жената, която не е британка, е била на около 20 години по това време.

Арестът, който е извършен в Сандрингам в 08:00 ч. по Гринуич в четвъртък, не е свързан с каквито и да било обвинения в сексуални престъпления.