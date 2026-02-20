ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Ще разсекретим досиета, свързани с извънземни

американския президент Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Правителството на САЩ ще започне процес на разсекретяване на досиета, свързани с извънземни, съобщи американския президент Доналд Тръмп в "Трут сошъл".

"Въз основа на огромния проявен интерес ще разпоредя на министъра на отбраната, както и на други съответни министерства и агенции, да започнат процеса по идентифициране и разсекретяване на правителствени досиета, свързани с извънземен и извънпланетен живот, неидентифицирани въздушни явления (UAP) и неидентифицирани летящи обекти (НЛО)...", написа той. 

американския президент Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

