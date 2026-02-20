Тръмп: Ще разсекретим досиета, свързани с извънземни

Правителството на САЩ ще започне процес на разсекретяване на досиета, свързани с извънземни, съобщи американския президент Доналд Тръмп в "Трут сошъл".
"Въз основа на огромния проявен интерес ще разпоредя на министъра на отбраната, както и на други съответни министерства и агенции, да започнат процеса по идентифициране и разсекретяване на правителствени досиета, свързани с извънземен и извънпланетен живот, неидентифицирани въздушни явления (UAP) и неидентифицирани летящи обекти (НЛО)...", написа той.
"Based on the tremendous interest shown, I will be directing the Secretary of War, and other relevant Departments and Agencies, to begin the process of identifying and releasing Government files related to alien and extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena (UAP), and…