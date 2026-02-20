САЩ платиха 4% от дълга си към ООН

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ са платили около 160 млн. долара от близо 4-те милиарда, които дължат на ООН, съобщи говорител на световната организация. Президентът Доналд Тръмп обеща още средства на финансово затруднената ООН, съобщиха Асошиейтед прес и БТА.

Вноската от администрацията на Тръмп миналата седмица е предназначено за редовния оперативен бюджет на ООН, посочи говорителят на ООН Стефан Дюжарик.

ООН заяви, че САЩ дължат 2,196 млрд. долара към редовния бюджет, включително 767 милиона долара за тази година, както и 1,8 млрд. към отделен бюджет за различните мироопазващи операции на ООН.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди в края на миналия месец, че Световната организация е изправена пред "неизбежен финансов колапс", освен ако финансовите ѝ правила не бъдат преразгледани или всички 193 държави членки не платят дължимите вноски - послание, ясно насочено към САЩ. В писмо до всички страни членки Гутериш заяви, че средствата за редовния бюджет може да свършат до юли, което би могло драстично да повлияе на дейността на ООН.

Служители на ООН заявиха, че 95% от просрочените плащания към редовния бюджет на ООН са от САЩ.

Разкриването на плащането от САЩ последва първото заседание на Съвета на мира, нова инициатива на Тръмп, първоначално целяща да наблюдава прекратяването на огъня в Газа, но чиито по-широки амбиции, според мнозина, включват опит за конкуренция с ролята на Съвета за сигурност на ООН за предотвратяване и прекратяване на конфликти по света.

Дюжарик заяви миналата седмица, че Гутериш поддържа връзка с постоянния представител на САЩ в ООН Майк Уолц относно просрочените задължения. ООН заяви, че 55 държави са платили годишните си вноски за 2026 г. преди крайния срок 8 февруари.