Тръмп: Арестът на бившия принц Андрю е срамота, Чарлз е фантастичен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че арестът на Андрю Маунтбатън-Уиндзор е „лош за британското кралско семейство", съобщиха Пи Ей Мидия/ДПА и БТА.

Коментарите му идват след ареста на бившия принц по подозрение за злоупотреба с публична длъжност заради връзките му с финансиста и сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Говорейки пред репортери на път към събитие в щата Джорджия, Тръмп похвали брата на Андрю, британския крал Чарлз III, и допълни, че той „ще дойде в страната ни много скоро".

Президентът допълни, че „арестът на Андрю е срамота". „Мисля, че това е много тъжно. Мисля, че е много лошо за кралското семейство. Да видиш какво се случва с брат му, който очевидно ще дойде в страната ни много скоро, а кралят е фантастичен човек, е нещо много тъжно", допълни Тръмп.

Андрю беше арестуван вчера сутринта след обвинения срещу него след публикуването на досиета, свързани с Епстийн.

Бившият херцог, който е първият арестуван висш член на британското кралско семейство в съвременната история, беше задържан около 11 часа на 66-ия си рожден ден заради твърдения, че е споделял чувствителна информация с Епстийн, докато е бил търговски пратеник на Великобритания.

Андрю отрича всякакви нарушения относно връзките си с Епстийн.