ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22325334 www.24chasa.bg

Тръмп: Арестът на бившия принц Андрю е срамота, Чарлз е фантастичен

2636
Бившият принц Андрю Снимка: Екс/Baptised Atheist

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че арестът на Андрю Маунтбатън-Уиндзор е „лош за британското кралско семейство", съобщиха Пи Ей Мидия/ДПА и БТА.

Коментарите му идват след ареста на бившия принц по подозрение за злоупотреба с публична длъжност заради връзките му с финансиста и сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Говорейки пред репортери на път към събитие в щата Джорджия, Тръмп похвали брата на Андрю, британския крал Чарлз III, и допълни, че той „ще дойде в страната ни много скоро".

Президентът допълни, че „арестът на Андрю е срамота". „Мисля, че това е много тъжно. Мисля, че е много лошо за кралското семейство. Да видиш какво се случва с брат му, който очевидно ще дойде в страната ни много скоро, а кралят е фантастичен човек, е нещо много тъжно", допълни Тръмп.

Андрю беше арестуван вчера сутринта след обвинения срещу него след публикуването на досиета, свързани с Епстийн.

Бившият херцог, който е първият арестуван висш член на британското кралско семейство в съвременната история, беше задържан около 11 часа на 66-ия си рожден ден заради твърдения, че е споделял чувствителна информация с Епстийн, докато е бил търговски пратеник на Великобритания.

Андрю отрича всякакви нарушения относно връзките си с Епстийн.

Бившият принц Андрю Снимка: Екс/Baptised Atheist

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)