Ваучери до 500 евро за бавачка в Гърция от следващия месец

Гръцката програма за подкрепа на работещи родители „Бавачка в съседство" (Ntantades tis Geitonias) придобива национални размери от следващия месец. Това обяви заместник-министърът по въпросите на социалното сближаване и семейството Елена Рапти, след като бе подписано финалното програмно споразумение за разширяване на обхвата ѝ.

С бюджет от 100 милиона евро програмата „Ntantades" се разширява във всички общини, предлагайки ваучери за родители и нови работни места за бавачки.

След успешния пилотен период, в който се включиха десетки общини, инициативата вече ще обхваща цялата територия на страната. Програмата предвижда директна финансова помощ под формата на ваучери за семейства с деца на възраст от 2 месеца до 2 години и половина.

Основната цел на мярката е да подпомогне работещите майки и да улесни завръщането им на пазара на труда. Родителите, които работят на пълен работен ден или са самоосигуряващи се, ще получават месечна субсидия в размер на 500 евро. За безработни майки или тези на непълно работно време сумата е определена на 300 евро.

За да се гарантира качеството на грижата, родителите могат да избират детегледач само от официалния „Регистър на болногледачите". В него се вписват лица със съответното образование или след преминаване на специализирано обучение. Регистрацията и кандидатстването се извършват чрез електронната платформа ntantades.gov.gr.

„Това е важна крачка в подкрепа на гръцкото семейство и справянето с демографския проблем", заяви Елена Рапти. Проектът е обезпечен с бюджет от 100 милиона евро по линия на европейските фондове (ESPA), което гарантира неговата устойчивост през следващите години. Очаква се мярката да бъде особено полезна в райони, където капацитетът на държавните детски ясли е ограничен.

Според официалните разпоредби на Министерството на социалното сближаване и семейството, кандидатите трябва да притежават диплома за ранно детско образование, медицински грижи или социални дейности. Лица без съответното образование могат да се включат в регистъра след преминаване на специализиран онлайн семинар, организиран от държавата. като документи се изискват свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство за психично здраве и удостоверение за познания по първа помощ.

Освен легализиране на труда, програмата позволява на бавачките да се грижат за до три деца едновременно (или до две, ако са под 1-годишна възраст) в собствения си дом или в дома на родителите, което значително увеличава потенциалния им месечен доход.