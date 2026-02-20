Почина актьорът от "Анатомията на Грей" Ерик Дейн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ерик Дейн, актьорът, най-известен с ролите си в сериалите „Анатомията на Грей" и „Еуфория", почина на 53 години, по-малко от година след като разкри, че страда от амиотрофична латерална склероза (АЛС), съобщи Би Би Си.

Дейн изигра семейния патриарх Кал Джейкъбс в хитовия тийнейджърски сериал на HBO "Еуфория". Преди това беше може би най-познат с ролята на д-р Марк Слоун, или „д-р МакСтийми", в медицинската драма "Анатомията на Грей".

Роденият в Калифорния актьор беше диагностициран миналата година с АСЛ и през последните месеци активно повишаваше осведомеността за най-честата форма на болестта на моторните неврони.

„С натежали сърца съобщаваме, че Ерик Дейн почина в четвъртък следобед след смела битка с АЛС", се казва в изявление на семейството му. Той беше женен за актрисата и модел Ребека Гейхарт, от която има две деца.

В писменото изявление се посочва, че е прекарал последните си дни, заобиколен от приятели, отдадената си съпруга и двете си дъщери – Били и Джорджия, „които бяха центърът на неговия свят".

„Той ще ни липсва дълбоко и ще бъде обичан и помнен завинаги. Ерик обожаваше своите фенове и е безкрайно благодарен за любовта и подкрепата, които получи", се казва още в съобщението.

АЛС, известна още като болестта на Лу Гериг, е рядко дегенеративно заболяване, което причинява прогресивна парализа на мускулите.

Болестта засяга нервните клетки в мозъка и гръбначния мозък, които контролират движението на мускулите, като пациентите постепенно губят способността си да говорят, да се хранят, да ходят и да дишат самостоятелно.

Актьорът е роден в Сан Франциско през 1972 г. и прави телевизионния си дебют в сериала "Чудесните години" през 1993 г.