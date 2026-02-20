ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свлачище затрупа ключова магистрала в Турция (Виде...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22325494 www.24chasa.bg

Осъденият на доживотен затвор лидер на Южна Корея се извини, че е причинил болка на народа си

2504
Юн Сук-йол СНИМКА: РОЙТЕРС

Бившият южнокорейски президент Юн Сук-йол се извини публично, че е причинил болка и страдание на народа си, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап. Той бе осъден вчера на доживотен затвор за опита си за въвеждане на военно положение в страната през декември 2024 година.

"Дълбоко съжалявам. Извинявам се, че ви причиних голямо отчаяние и страдание с моите вреди", посочи Юн в изявление, цитирано от БТА.

Централният районен съд в Сеул осъди бившия държавен глава на доживотен затвор, след като реши, че с издаването на указ за въвеждане на военно положение в Южна Корея той на практика е оглавил и ръководил бунт.

Юн подписа указа за въвеждане на военно положение на 3 декември 2024 г. Съдът заседава 14 месеца по делото, преди да обяви доживотната присъда.

Юн Сук-йол СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание