Осъденият на доживотен затвор лидер на Южна Корея се извини, че е причинил болка на народа си

Бившият южнокорейски президент Юн Сук-йол се извини публично, че е причинил болка и страдание на народа си, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап. Той бе осъден вчера на доживотен затвор за опита си за въвеждане на военно положение в страната през декември 2024 година.

"Дълбоко съжалявам. Извинявам се, че ви причиних голямо отчаяние и страдание с моите вреди", посочи Юн в изявление, цитирано от БТА.

Централният районен съд в Сеул осъди бившия държавен глава на доживотен затвор, след като реши, че с издаването на указ за въвеждане на военно положение в Южна Корея той на практика е оглавил и ръководил бунт.

Юн подписа указа за въвеждане на военно положение на 3 декември 2024 г. Съдът заседава 14 месеца по делото, преди да обяви доживотната присъда.