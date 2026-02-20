Японската премиерка заличава "финансовия аскетизъм", за да съживи икономиката

Министър-председателката на Япония Санае Такаичи обеща в програмна реч пред националния парламент (Диетата) да скъса с "прекомерния финансов аскетизъм" на правене на икономии и да стимулира дългосрочните инвестиции чрез многогодишна бюджетна рамка, подчертавайки ангажираността на правителството си със съживяването на икономиката на страната, предаде Ройтерс.

В същото време тя посочи, че ще определи конкретни критерии за оценка на напредъка във финансовото регулиране. Намеренията на Такаичи предполагат финансов риск - нейният план за разходите трябва да съживи четвъртата по сила икономика в света, без обаче да се отрази върху държавния дълг и съответно до доведе до нов спад на йената, коментира световната агенция, предаде БТА.

В речта си пред парламента Такаичи отново засвидетелства решимостта си да следва "отговорна, проактивна финансова политика", насочена към увеличаване на инвестициите в области като изкуствения интелект, производството на чипове и корабостроенето, за да повиши икономическия ръст на Япония.

"Моето правителство ще скъса с дългогодишната практика на прекомерен финансов аскетизъм с правене на икономии и с хронично нежелание за достатъчно вложения", каза Такаичи, добавяйки, че Япония не трябва да се колебае да увеличи разходите в подкрепа на частните инвестиции.

Лидерката на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) заяви, че за да направи правителствените инициативи по-лесно приложими за частните фирми, нейното правителство ще преразгледа начина, по който се изготвят държавните бюджети, и, например, ще насърчи многогодишните бюджети и дългосрочните инвестиционни фондове.

В Япония правителството изготвя едногодишни бюджети, за да се гарантира, че разходите се контролират от парламента, пояснява Ройтерс.

"Ще управляваме в многогодишна бюджетна рамка инвестициите по отношение на кризите, които генерират възвръщаемост, надвишаваща инвестиционните разходи, и допринасят за растежа на брутния вътрешен продукт", обърна внимание тя. "В същото време няма да предприемаме безразсъдни финансови политики, които подкопават доверието на пазара", каза тя, отбелязвайки, че ще търси приходи чрез съкращения на някои съществуващи държавни субсидии.