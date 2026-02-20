Арестуваха кореспондент на "Дойче веле" в Анкара за обида към Ердоган

Кореспондентът на "Дойче веле" в турската столица Анкара - Алиджан Улудаг, е бил задържан късно снощи по обвинения в „обида към президента" и „разпространение на невярна информация", свързани с негови публикации в социалната мрежа Екс, съобщи сайтът „Тюркийе тудей", позовавайки се на съобщение на Истанбулската главна прокуратура.

„Срещу лицето на име Алиджан Улудаг е започнато служебно разследване от страна на Истанбулската главна прокуратура във връзка с определени публикации, направени чрез акаунта в социалната мрежа Екс с потребителско име „@alicanuludag", по обвинения в „публична обида на президента" и „публично разпространяване на невярна или подвеждаща информация", предаде БТА. Заподозреният е задържан и отведен в ареста в окръг Анкара", се посочва в съобщението, което бе публикувано късно снощи.

По информация на турските власти днес се очаква Улудаг да бъде транспортиран от Анкара до Истанбул, за да бъде изслушан от Истанбулската главна прокуратура.