ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свлачище затрупа ключова магистрала в Турция (Виде...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22325665 www.24chasa.bg

Арестуваха кореспондент на "Дойче веле" в Анкара за обида към Ердоган

3184
СНИМКА: pixabay

Кореспондентът на "Дойче веле" в турската столица Анкара - Алиджан Улудаг, е бил задържан късно снощи по обвинения в „обида към президента" и „разпространение на невярна информация", свързани с негови публикации в социалната мрежа Екс, съобщи сайтът „Тюркийе тудей", позовавайки се на съобщение на Истанбулската главна прокуратура.

„Срещу лицето на име Алиджан Улудаг е започнато служебно разследване от страна на Истанбулската главна прокуратура във връзка с определени публикации, направени чрез акаунта в социалната мрежа Екс с потребителско име „@alicanuludag", по обвинения в „публична обида на президента" и „публично разпространяване на невярна или подвеждаща информация", предаде БТА. Заподозреният е задържан и отведен в ареста в окръг Анкара", се посочва в съобщението, което бе публикувано късно снощи.

По информация на турските власти днес се очаква Улудаг да бъде транспортиран от Анкара до Истанбул, за да бъде изслушан от Истанбулската главна прокуратура.

СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание