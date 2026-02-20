Тръмп за преговорите с Иран: Или ще постигнем сделка, или ще е неприятно за тях

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп даде на Иран 10-15 дни да сключи споразумение за ядрената си програма, за да избегне "наистина лоши неща", съобщи CBS news.

„Или ще постигнем сделка, или това ще бъде неприятно за тях", заяви Тръмп на 19 февруари, като добави, че 10–15 дни са „почти максималният" срок за постигане на споразумение.

През следващите три дни Пентагонът временно ще премества част от персонала си от региона на Близкия изток - основно към Европа или обратно в Съединените щати, в очакване на евентуални действия или ответни удари от страна на Иран.

По думите на един от източниците, стандартна практика е Пентагонът да преразпределя сили и ресурси преди възможни военни действия на САЩ и това не означава непременно, че удар срещу Иран е неизбежен.

Висши представители на националната сигурност са заявили пред президента Тръмп, че армията е готова за евентуални удари срещу Иран още в събота, но графикът за каквито и да било действия вероятно ще се простира и след този уикенд.

Държавният секретар Марко Рубио планира да посети израелския премиер Бенямин Нетаняху след около две седмици за допълнителни разговори, според един от източниците на медията.

Темата за Иран е била обсъждана в Ситуационната зала на Белия дом в сряда, съобщиха американски официални представители. Очаква се всички военни сили, разположени в региона, да бъдат на място до средата на март.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей във вторник публикува в социалната мрежа X генерирано от изкуствен интелект изображение на Ford на дъното на океана.

„Президентът на САЩ постоянно казва, че САЩ са изпратили военен кораб към Иран. Разбира се, военният кораб е опасна военна техника", гласи публикацията на Хаменей. „Но по-опасно от този кораб е оръжието, което може да го изпрати на дъното на морето."

Ирански и американски преговарящи проведоха посредничени разговори във вторник относно ядрената програма на Иран. Дискусиите в Женева, Швейцария, продължиха няколко часа.

Не е определена дата за последващи консултации.

В сряда Иран предупреди пилотите да избягват южния регион на страната в четвъртък поради ракетни изстрелвания.