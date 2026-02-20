Белгийският баритон Жозе ван Дам почина на 85 години

Белгийският баритон Жозе ван Дам, който е пял на най-престижните оперни сцени по света, почина на 85 години, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на Музикалната капела „Кралица Елизабет“ (Queen Elisabeth Music Chapel).

„Той почина спокойно, заобиколен от своите близки“, се казва в изявление на белгийското училище за класическа музика, където той беше преподавател в продължение на две десетилетия. „Белгия губи най-великия си посланик на лиричното изкуство; светът губи легенда, която чрез своя гений беляза историята на операта през XX и XXI век“, се казва още в съобщението, цитирано от БТА.

Ван Дам е роден на 25 август 1940 г. в Брюксел и започва кариерата си в началото на 60-те години на миналия век с роли в „Севилският бръснар“, „Кармен“ и „Фауст“. През 70-те години той многократно пее и записва с Херберт фон Караян - изтъкнат диригент на Берлинската държавна опера по време на нацистката ера в Германия, който е отбягван от някои артисти след Втората световна война. С Караян Ван Дам изпълнява най-вече Симфония № 9 на Бетовен и „Реквием“ на Моцарт, отбелязва Ройтерс.

По-късно Ван Дам пя и на погребенията на белгийския крал Бодуен и съпругата му кралица Фабиола, припомня Ройтерс. Ван Дам ще бъде запомнен с участието си във филмовата версия на „Дон Жуан“ на Моцарт от 1979 г. и като преподавател по оперно пеене в лентата The Music Teacher („Учителят по музика“) от 1988 г.