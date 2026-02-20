ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камион аварира в участъка от км 67 до км 68 на път...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22325826 www.24chasa.bg

Виенското летище затвори заради обилен снеговалеж

2332

Виенското летище Швехат временно е затворено днес заради зимните метеорологични условия и силен снеговалеж, съобщават австрийски медии и БТА.

„Към момента се очаква от 9:00 часа централноевропейско време да бъдат възможни отделни излитания, а от 10:00 часа - и кацания. Все пак продължават да се очакват закъснения", съобщи говорителят на летището Петер Клеман.

„Препоръчваме на пътниците да се информират от авиокомпаниите за статуса на резервираните от тях полети", каза Клеман и призова пътниците, ако полетите им са отменени, „да не идват на летището". Пристигащите полети са пренасочени към други летища.

Виенската външна околовръстна магистрала (A21) е затворена в двете посоки по цялата си дължина. Обходът е възможен само в по-голям радиус. На Западната магистрала (A1) в Долна Австрия имаше няколко инцидента и спирания на движението.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание