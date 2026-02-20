Свлачище затрупа ключова магистрала в Турция (Видео)

Заради свлачище, възникнало в участъка край Маниса, три ленти на автомагистралата Истанбул–Измир са станали неизползваеми. Движението се осъществява контролирано в едната посока. На място продължават възстановителните дейности, пише Еn.haberler.

Инцидентът е станал на 19 февруари в отсечката между районите Саруханлъ и Тургутлу. След обилните валежи в региона земни маси и скални късове са се откъснали от склона и са се разпръснали по пътното платно. След подаден сигнал на място са изпратени множество екипи на пътната жандармерия, органите на реда и пътните служби.

В резултат на свлачището три ленти на магистралата са станали напълно неизползваеми. Екипите на жандармерията са затворили засегнатия участък за движение от съображения за безопасност, а преминаването се осъществява контролирано само в една лента. По информация от мястото продължават дейностите по пълното разчистване на пътя и осигуряване на безопасността в района.