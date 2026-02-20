ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът за Цицелков: Бе правилният човек за чест...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22325978 www.24chasa.bg

Свлачище затрупа ключова магистрала в Турция (Видео)

2856
Заради свлачище, възникнало в участъка край Маниса, три ленти на автомагистралата Истанбул–Измир са станали неизползваеми КАДЪР: X/@halktvcomtr

Заради свлачище, възникнало в участъка край Маниса, три ленти на автомагистралата Истанбул–Измир са станали неизползваеми. Движението се осъществява контролирано в едната посока. На място продължават възстановителните дейности, пише Еn.haberler.

 Инцидентът е станал на 19 февруари в отсечката между районите Саруханлъ и Тургутлу. След обилните валежи в региона земни маси и скални късове са се откъснали от склона и са се разпръснали по пътното платно. След подаден сигнал на място са изпратени множество екипи на пътната жандармерия, органите на реда и пътните служби.

В резултат на свлачището три ленти на магистралата са станали напълно неизползваеми. Екипите на жандармерията са затворили засегнатия участък за движение от съображения за безопасност, а преминаването се осъществява контролирано само в една лента. По информация от мястото продължават дейностите по пълното разчистване на пътя и осигуряване на безопасността в района.

Заради свлачище, възникнало в участъка край Маниса, три ленти на автомагистралата Истанбул–Измир са станали неизползваеми КАДЪР: X/@halktvcomtr

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание