ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът за Цицелков: Бе правилният човек за чест...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22326108 www.24chasa.bg

САЩ засекли 5 руски самолета край Аляска, съпроводили ги обратно към Русия

3104
Изтребител Ф-35 - един от моделите, които САЩ са вдигнали срещу руските самолети. Снимката е илюстративна. Снимка: Уикипедия

Северноамериканското командване за въздушно-космическа отбрана (НОРАД/NORAD) обяви, че е засякло и съпроводило редица руски военни самолети близо до бреговете на американския щат Аляска, в така наречената Идентификационна зона за противовъздушна отбрана.

Прехванати и ескортирани са два бомбардировача на руската армия Ту-95, два изтребителя Су-35 и един самолет А-50, маневриращи над Берингово море, уточни американско-канадското въздушно командване.

Вдигнати във въздуха от страна на НОРАД са били два изтребителя Ф-16, два Ф-35, един военен самолет Е-3 и четири танкера за презареждане "Боинг КС-135". Те са засекли, прехванали и ескортирали руските бойни машини, пишат Ройтерс и БТА.

НОРАД посочва, че руските военни самолети са останали в международното въздушно пространство и не са навлизали в неприкосновеното въздушно пространство на САЩ или на Канада.

Изтребител Ф-35 - един от моделите, които САЩ са вдигнали срещу руските самолети. Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание