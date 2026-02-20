ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Илияна Йотова поздрави Си Дзинпин по случай настъпването на Китайската нова година

КМГ

Чуждестранни ръководители и представители на международни организации изпратиха новогодишни поздрави до генералния секретар на ЦК на ККП и председател на Китай Си Дзинпин.

Българският президент Илияна Йотова поздрави председателя Си Дзинпин и пожела мир и щастие през новата година и успехи на китайския народ.

Президент на Словакия Петер Пелегрини написа, че приятелските отношения между двете страни ще се развиват стабилно през Годината на Коня. Той очаква да се задълбочава прагматичното сътрудничество с Китай, за да създаде повече благополучие за двата народа, пише КМГ. 

Президентът на Исландия Хала Томасдотир изрази сърдечни пожелания към китайския народ за настъпването на новата година. Тя очаква увеличаване на сътрудничеството с Китай, с което да насърчи мира и развитието на света.

