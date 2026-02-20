ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът за Цицелков: Бе правилният човек за чест...

КМГ: Галата за Пролетния фестивал показа новите качествени производителни сили на Китай спореданкета на CGTN

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Огромното внимание и феноменалното разпространение в интернет, предизвикани от роботите на гала за Пролетния фестивал, продължават да се засилват. Анкета, публикувана от China Global Television Network (CGTN) сред интернет потребители от цял свят, показва, че 94% от анкетираните смятат, че галата за Пролетния фестивал се е превърнала в ключова платформа за представяне на технологичните иновации на Китай, като роботите служат като микрокосмос на бързо развиващите се нови производствени сили на страната.

В анкетата 90,4% от анкетираните заявяват, че „роботите на галата представляват технологичните постижения и стандарти на Китай, като служат за витрина на китайската културна привлекателност и на научната сила, пише КМГ. 

Ускорената еволюция на хуманоидните роботи на сцената на галата разкри пред световната публика бързото развитие на китайската роботика, вдъхвайки увереност в бъдещето на китайските технологични иновации. От Deepseek до услугите с дронове и интелигентното взаимодействие, 88,2% от анкетираните смятат, че Китай е поел световното лидерство в практическото приложение на изкуствения интелект.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

