"Хамас": Споразумение за Газа трябва да започне с край на израелската агресия

Всяко споразумение за ивицата Газа трябва да започне с "пълното прекратяване на израелската агресия". Това заяви палестинското ислямистко движение "Хамас" след първата среща на Съвета за мир на Доналд Тръмп във Вашингтон.

"Всеки политически процес или споразумение относно ивицата Газа и бъдещето на нашия палестински народ трябва да започне с пълно прекратяване на агресията (на Израел), вдигане на блокадата и гарантиране на легитимните национални права на нашия народ, преди всичко на правото му на свобода и на самоопределение", пише "Хамас" в изявление, публикувано след срещата в американската столица снощи, съобщиха Франс прес и БТА.