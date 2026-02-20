КМГ: Забраната на риболова в река Яндзъ спря спада в биоразнообразието

Според скорошно проучване, публикувано в списанието Science, всеобхватната 10-годишна забрана на риболова, въведена в басейна на река Яндзъ, успешно е спряла 70-годишния спад в рибните ресурси и е предизвикала първоначално екологично възстановяване.

През януари 2020 г. Китай наложи пълна забрана за риболов в 332 защитени зони в басейна на реката, за да подобри биоразнообразието по поречието на Яндзъ. По-късно защитните мерки бяха разширени до 10-годишен мораториум по главните потоци и основните притоци на реката, като забраната влезе в сила на 1 януари 2021 г.

Група изследователи от Института по хидробиология на Китайската академия на науките, заедно с местни и международни сътрудници, оцениха ранните ефекти от забраната, използвайки данни от систематично наблюдение, събрани от 2018 до 2023 г.

Резултатите показаха значително подобрение в ключови показатели, включително биомаса на рибите, физическо състояние, видово разнообразие и първи признаци за възстановяване на застрашените видове. Според официални данни, публикувани през януари 2026 г., популацията на делфини от Яндзъ е нараснала до 1426 екземпляра, което е с 177 повече от проучването през 2022 г. Този вид е национално защитено диво животно от първи клас, а състоянието на популацията му служи като „барометър" за екологичната среда на река Яндзъ.

Изследователите определиха забраната за риболов като основен фактор за първоначалното възстановяване на екосистемата, но има и допълнителни фактори, като намаления трафик на плавателни съдове, създаването на буферни зони с крайбрежна растителност и подобряването на качеството на водата.