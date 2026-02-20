ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фридрих Мерц се кандидатира днес за нов мандат начело на християндемократите

Фридрих Мерц се кандидатира днес за нов мандат начело на християндемократите

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германският канцлер Фридрих Мерц се кандидатира за преизбиране като председател на консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на започващия днес партиен конгрес в югозападния град Щутгарт, съобщиха ДПА и БТА.

Очаква се бившият канцлер Ангела Меркел да присъства на двудневния конгрес като почетен гост – първото ѝ посещение на партиен конгрес на ХДС от края на мандата ѝ.

Мерц ще търси силна подкрепа от партийните членове, тъй като той ще се кандидатира за преизбиране за първи път, откакто стана канцлер през май миналата година. ХДС и неговата сестринска партия от провинция Бавария – Християнсоциалният съюз (ХСС), са в коалиция с лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП).

Нивото на подкрепа към Мерц ще бъде наблюдавано внимателно. През 2024 година той получи малко под 90% подкрепа от гласуването при първото му преизбиране, след като си осигури 94,6% от гласовете на партиен конгрес, проведен онлайн през януари 2022 г. заради пандемията от COVID-19.

Членовете на партията също ще гласуват по предложение на изпълнителния комитет, с което ХДС иска да допринесе за "нов подем в пазара на недвижими имоти".

По време на подготовката за конгреса преобладаваха противоречиви коментари от страна на Мерц, който критикува "практиката на непълен работен ден" на германците. Тези изявления предизвикаха гнева на левите партии.

Двудневното събитие идва в началото на натоварена изборна година за ХДС. Предстои произвеждането на пет провинциални избирателни вота, започвайки с провинция Баден-Вюртемберг в началото на март.

