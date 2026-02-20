ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът за Цицелков: Бе правилният човек за чест...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Консулската служба в Солун няма да обслужва граждани на 23 февруари

Бойка Атанасова, Атина

Солун СНИМКА: Pixabay

Във връзка с официалния празник в Република Гърция – „Чист понеделник" (Kathara Deftera), Консулската служба към Генералното консулство на Република България в Солун няма да работи на 23 февруари (понеделник) 2026 г. Това съобщиха от дипломатическата мисия в Солун.

„Чист понеделник" бележи началото на Великия пост за православните християни в Гърция и е неработен ден за държавните институции в страната.

Желателно е пътуващите и гражданите, нуждаещи се от консулски услуги, да планират своите посещения и административни процедури съобразно празничния график. При спешни случаи българските граждани могат да се свързват с дежурните телефони на представителството в Солун, посочени на официалната страница на МВнР.

