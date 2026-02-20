"Хамас" гласува за избор на нов временен лидер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Хамас" провежда избори за нов временен лидер, съобщи за Би Би Си високопоставен палестински служител, запознат с делата на въоръжената групировка. Гласуването се провежда в Газа, окупирания Западен бряг и сред членовете на "Хамас" на други места.

Резултатът може да даде сигнал за посоката, в която движението възнамерява да поеме – особено в момент, когато САЩ и други посредници обсъждат следвоенното управление на Газа, усилията за възстановяване и бъдещия статут на въоръжените групировки там.

Изборите се провеждат, след като по-голямата част от висшето ръководство на "Хамас" беше убито при израелски удари след атаките на групировката срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при които загинаха около 1200 души, а 251 други бяха взети за заложници.

Според източника на Би Би Си, хората в Газа вече са гласували тайно, но не е ясно дали процесът е приключил и на други места. Когато бъде обявен, новият лидер ще заема поста за една година.

"Хамас" управлява ивицата Газа и през последните години получава все по-голяма подкрепа в Западния бряг, въпреки че дейността там е силно ограничена от израелската армия и силите за сигурност на Палестинската автономия.

Подкрепено от САЩ примирие в Газа влезе в сила през октомври, а преговорите за по-късните фази на споразумението продължават.

Съгласно предложените условия на американския план, "Хамас" няма да има роля в бъдещото управление на територията. Управлението в крайна сметка ще бъде предадено на Палестинската автономия, която администрира части от Западния бряг, след като претърпи реформи.

Яхия Синуар, общопризнатият лидер на "Хамас", беше убит от израелските сили в Газа през октомври 2024 г., а политическият лидер на организацията, Исмаил Хания, беше убит при израелска атака в Иран през юли същата година. Военният шеф на "Хамас", Мохамед Деиф, също беше убит през юли при израелски въздушен удар над Газа.

Постът на главен лидер на "Хамас" остава вакантен след смъртта на Хания и Синуар, като движението се ръководи от временен комитет, оглавяван от Мохамед Дарвиш, базиран в Катар.

Съгласно правилата на движението, лидерът на "Хамас" се избира от избирателна колегия от около 86 членове, избрани от Общия шура съвет, най-висшия орган на "Хамас", представляващ Газа, Западния бряг, палестинските затворници в Израел и длъжностни лица, базирани в чужбина.

Според официалния представител, надпреварата е основно между:

Халил ал-Хайя, който ръководи "Хамас" в Газа и се счита за съюзник на Синуаар и Хания и Халед Мешаал, лидер на "Хамас" в чужбина и една от ветеранските фигури в движението, който преди това е бил негов лидер в продължение на почти две десетилетия. Смята се, че Мешаал в момента пребивава в Доха, Катар.

В други вътрешни дискусии са споменавани и други имена, но официален списък с кандидати все още не е обявен.

Войната, която последва атаката на "Хамас" на 7 октомври, оказа дълбоко влияние върху вътрешната политика на движението. Израелските удари убиха висши фигури от "Хамас" и значително отслабиха военните и политическите структури на групата, като отслабиха влиянието на нейното ръководство в Газа.

Според министерството на здравеопазването, управлявано от "Хамас", в Газа са убити над 72 000 души, макар че то не прави разграничение между цивилни и бойци.

В продължение на години групировката "Хамас" е оформена от постоянно вътрешно съперничество между две широки течения.

Едното, често описвано като съюзено с Мюсюлманското братство и представлявано от Мешаал и части от външното ръководство, се разглежда от наблюдателите като по-прагматично и по-малко идеологически ригидно.

Другото се разглеждаше като по-близко до Иран, жизненоважен съюзник на "Хамас", който осигурява финансова подкрепа и оръжие, и беше представлявано най-ярко от Синуар и лидерите в Газа.

През 2017 г., когато Хания стана председател на политическото бюро, а Синуар пое ръководството в Газа, вземането на решения се премести в голяма степен към територията.

Последната война обаче изглежда е отворила отново пространство за фигури от така наречената „стара гвардия" на движението, традиционно свързана с Мешаал.

Съгласно вътрешните правила на "Хамас", политическото ръководство на организацията се състои от 18 членове: шестима представляват Газа, шестима представляват Западния бряг и затворниците, а шестима представляват "Хамас" в чужбина.

Според запознати с дискусиите, фигури, свързани със „старата гвардия", изглежда възвръщат по-голяма популярност след години на доминиране на Газа в процеса на вземане на решения.

С Газа, опустошена от години на конфликти и променящ се политически пейзаж, изборът на нов лидер се разглежда като критична стъпка за определяне на начина, по който "Хамас" ще се справи с нарастващия вътрешен и външен натиск през следващата година.