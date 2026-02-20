Мексико и Салвадор обявиха, че са конфискували над 10 тона кокаин в Тихия океан

Военноморските сили на Салвадор и Мексико обявиха, че тази седмица са конфискували над 10 тона кокаин в Тихия океан на фона на поредните смъртоносните удари на САЩ по плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици, в латиноамерикански води, съобщи Асошиейтед прес.

Мексиканските власти съобщиха, че са иззели близо 4 тона с вещества, за които се предполага, че са наркотици. Задържани са трима души на плавателен съд на 250 морски мили южно от пристанището на Мансанильо, предава БТА.

Мексиканският министър на сигурността Омар Гарсия Харфуч заяви в социалната мрежа "Екс", че за седмица властите са задържани общо почти 10 тона наркотици, но не предостави информация за останалите операции. Залавянето на плавателния съд с 4 тона сустанции е извършено след получена информация от САЩ.

Миналата седмица военноморските сили на Салвадор обявиха най-голямата конфискация на наркотици в историята на страната - 6,6 тона кокаин, след като заловиха кораб, регистриран в Танзания, на 380 мили югозападно от брега. Военни водолази откриха 330 пакета кокаин, скрити в резервоарите на плавателния съд. Десет мъже от Колумбия, Никарагуа, Панама и Еквадор бяха арестувани.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп оказва натиск върху Мексико да полага повече усилия за конфискация на наркотици. Тръмп наложи мита върху мексикански стоки с аргумента, че страната не прави достатъчно, за да противодейства на трафика на такива опиати, като фентанил.

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум реагира на това с по-агресивна позиция спрямо наркокартелите в сравнение с предшественика си, като изпрати десетки затворници, осъдени за трафик на наркотици, в САЩ, където те ще бъдат отново съдени.

Шейнбаум обаче изрази несъгласието си с военните операции на САЩ в Карибско море и Тихия океан, при които американските сили нанасят удари срещу плавателни съдове, за които се подозира, че превозват наркотици. Най-малко 145 души бяха убити при ударите, които започнаха през септември 2025 г.

Тази седмица САЩ порази два кораба с по четирима души на борда в източната част на Тихия океан и още един кораб в Карибско море с трима души на борда. Вашингтон предостави снимки на унищожените кораби, но не и доказателства, че те са пренасяли наркотици.