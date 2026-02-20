Анонимен дари 21 кг златни кюлчета за ремонт на водоснабдителната система в Осака

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Японският град Осака получи щедро дарение в помощ за ремонта на остарялата си водоснабдителна система - 21 кг златни кюлчета на стойност около 560 милиона йени (3,6 милиона долара) са дарени през ноември миналата година от дарител, който пожелал да остане анонимен.

Това съобщи кметът на Осака Хидеюки Йокояма на пресконференция в четвъртък.

Осака, където живеят близо три милиона души, е търговски център, разположен в японския регион Кансай, и третият по големина град в страната.

Но както в много японски градове, водопроводните и канализационните тръби са остарели, което поражда все по-големи опасения за безопасността, съобщава Би Би Си.

Според данните на градската служба за водоснабдяване, през 2024 година в Осака са регистрирани над 90 случая на течове от водопроводи под пътищата.

„Ремонтът на остарелите водопроводи изисква огромни инвестиции. Затова не мога да не изразя своята благодарност", заяви Йокояма пред репортери в четвъртък в отговор на въпрос за огромното дарение в злато.

Йокояма заяви, че сумата е „зашеметяваща" и че „не намира думи".

Той добави, че същият тайнствен дарител е дал преди това 500 000 йени в брой за общинското водоснабдяване.

Във вторник водоснабдителната служба на града заяви в изявление, че е благодарна за дарението на злато и ще го използва по най-добрия начин, включително за справяне с влошаването на състоянието на водопроводните тръби.

Според местните медии над 20% от водопроводните тръби в Япония са превишили законния си експлоатационен срок от 40 години.

В японските градове все по-често се появяват пропадания, като много от тях имат остаряла канализационна инфраструктура.

Миналата година огромна дупка в префектура Сайтама погълна кабината на камион, като уби шофьора му. Смята се, че дупката е била причинена от скъсана канализационна тръба.

Този инцидент подтикна японските власти да активизират усилията си за подмяна на корозиралите тръби в цялата страна. Но бюджетни проблеми забавиха напредъка на тези работи по подновяване на тръбите.